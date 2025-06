Rui Jorge. “Contente com jogo, não totalmente satisfeito com resultado”

O selecionador Sub21, Rui Jorge, lamenta a falta de eficácia dos seus jogadores na partida contra a França no Europeu da categoria.

“Podia ter sido melhor. Criamos situações suficientes para conseguir a vitória. Fizemos um bom jogo, com excelente atitude coletiva. Conseguimos criar algumas situações de perigo, mas não as concretizámos. É estranho quando um jogo com este acaba em zero a zero”, disse.

O técnico acrescentou, em declarações à Sporttv: “Os meus jogadores demonstraram qualidade, paixão pelo jogo e um espírito de sacrifício enorme. É esta a imagem que queremos passar sempre, pelo que fico satisfeito também por isso. O nervosismo existiu, assim como situações em que podíamos ter finalizado melhor. Estou contente com o jogo, embora não totalmente satisfeito com o resultado”.

A fechar, Rui Jorge apontou para o futuro: “Se jogarmos assim mais vezes, também vamos ganhar mais vezes.”

Portugal empatou 0-0 contra a França e vai agora defrontar a Polónia no próximo sábado e a Geórgia no dia 17 de junho.