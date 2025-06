Portugal mantém 22.º lugar no ranking de seleções femininas

Portugal não sobe, nem desce, e mantém-se na 22.ª posição, na atualização desta quinta-feira do ranking FIFA de seleções femininas.

A seleção nacional até perdeu 14.92 pontos, fruto das quatro derrotas que sofreu nos últimos quatro jogos — 3-2 e 7-1 com a Espanha, 6-0 com a Inglaterra e 3-0 com a Bélgica, na fase de grupos da Liga das Nações. No entanto, beneficia da distância que já tinha para a Suíça, equipa logo abaixo, e do facto de as helvéticas também terem perdido pontos (duas derrotas com a França e uma com a Noruega, e empate na Islândia).

Além de estar acima da Suíça, com 35 pontos de vantagem, Portugal está logo abaixo da Coreia do Sul. As asiáticas caíram da 19.ª para a 21.ª posição e estão agora 18 pontos acima da equipa das quinas.

A hierarquia mundial continua a ser liderada pelos Estados Unidos, apesar de a equipa de Emma Hayes ter perdido pontos (perdeu um jogo de quatro). Seguem-se a Espanha, a 49 pontos, e a Alemanha, a 55.

Ainda no top-5, nota para a escalada de quatro lugares do Brasil, que derrotou os EUA, para quarto. Sofreu a Inglaterra, que perdeu dois jogos (Bélgica e Espanha, no grupo de Portugal) e caiu para o quinto posto.