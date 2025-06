Marisa Gomes. “Estamos preparadas”

A selecionadora das Sub19 portuguesas, Marisa Gomes, diz que as jogadoras lusas “estão preparadas”, mas “ansiosas” para o Europeu da categoria.

Como está a seleção

"Mais do que nervos é a ansiedade pela competição. Já estamos há muito tempo à espera do primeiro jogo. Estamos preparadas, sabemos que é um encontro difícil, mas estamos mesmo ansiosas que o jogo inicie."

Espanha

“A Espanha é claramente favorita a vencer a prova, pois, nas últimas seis edições, venceu cinco. Diz muito da competência desta equipa, que é muito poderosa. Nós sabemos que jogar com a Espanha é um motivo para nos superarmos e fazermos crescer as nossas jogadoras, sermos mais equipa, conseguirmos efetuar o nosso trajeto como equipa e sermos competitivas durante o jogo (...). No entanto, também, sabemos que jogar com a Espanha é um motivo para nos superarmos, para fazermos crescer as nossas jogadoras, sermos mais equipa e conseguirmos fazer aquilo que é o nosso trajeto enquanto equipa e sermos competitivas."

Regressar ao Euro feminino sub19 treze anos depois

“Estar nas grandes competições é sempre espetacular, permite-nos olhar para um leque onde temos as melhores equipas europeias do escalão delas. Tem sido um dos grandes objetivos nas seleções mais jovens já estarem preparadas para estes duelos o mais cedo possível. Sentimos, claramente, que estamos mais preparadas hoje do que há 13 anos e também sentimos que a nossa capacidade para ter bola e jogar sob pressão é colocada à prova aqui”.

Portugal estreia-se, este domingo, a partir das 16h00, contra a Espanha, campeã em título, na primeira jornada da prova.

A equipa das quinas vai depois defrontar a Inglaterra, 18 de junho, e Países Baixos, a 21 de junho.