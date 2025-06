Portugal defronta Polónia à procura da primeira vitória no Europeu de sub-21

Portugal tenta este sábado atingir a primeira vitória no Europeu de futebol de sub-21, ao defrontar a Polónia em Trencin, na Eslováquia, numa segunda jornada do Grupo C em que França e a líder Geórgia medem forças em Zilina.

Três dias depois do empate com os gauleses (0-0), também em Trencin, a equipa de Rui Jorge regressa ao Estádio Sihot e entra em campo pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), sob arbitragem do escocês Nick Walsh e em simultâneo com o outro encontro da 'poule'.

Portugal divide o segundo lugar do Grupo C com a França, ambos com um ponto, a dois da Geórgia, que começou com um triunfo sobre a Polónia (2-1), garantido nos descontos.

A cumprir a 10.ª presença, e terceira seguida, em fases finais, a equipa das 'quinas' tem todos os 23 jogadores operacionais e vai defrontar os polacos na prova pela primeira vez desde 1994, quando, num formato disputado apenas por eliminatórias, triunfou nas duas mãos dos 'quartos' (3-1 fora e 2-0 em casa) e rumou à 'final four', na qual seria derrotada pela Itália na partida decisiva (1-0), com um 'golo de ouro' no prolongamento, em França.

Os dois primeiros colocados das quatro 'poules' acedem à fase a eliminar da 25.ª edição do Europeu de sub-21, na qual a equipa nacional já foi finalista vencida em 1994, 2015 e 2021, estando a final marcada para 28 de junho, no Estádio Tehelné pole, em Bratislava.