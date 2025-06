Sub-21. Talento de mão cheia

A seleção portuguesa de Sub21 goleou a Polónia, por 5-0, na segunda jornada do Europeu da categoria.

Depois de uma partida contra a França, em que houve muito desperdício, a equipa das quinas teve grande eficácia, especialmente no primeiro tempo, com quatro golos.

Geovany Quenda esteve em grande destaque, com dois golos e uma assistência.

Os outros tentos da equipa das quinas foram apontados por Henrique Araújo, Paulo Bernardo e Rodrigo Gomes.

No outro jogo do grupo, a França venceu a Geórgia, por 3-2, com o último golo a ser apontado aos 90+12 minutos.

Após duas jornadas, Portugal e França têm quatro pontos, a Geórgia 3 e a Polónia zero.

Na terceira jornada da primeira fase os comandados de Rui Jorge vão defrontar a Geórgia.