Samu ainda não sofreu golos. “Mérito é da equipa”

A solidez defensiva de Portugal no Europeu de futebol de sub-21 deve-se à força coletiva, admitiu este domingo o guarda-redes Samuel Soares, imbatível no empate com a França (0-0) e na goleada sobre a Polónia (5-0), no Grupo C.

"Não posso reduzir o foco e sou importante na comunicação com os meus companheiros para fazer com que a bola não chegue à nossa baliza. O grupo tem estado bem. Temos defendido todos e o mérito não é apenas meu, mas da equipa", observou o guardião do Benfica, que alinhou nos dois jogos e celebra este domingo 23 anos, em conferência de imprensa.

O conjunto de Rui Jorge cumpriu trabalho de recuperação matinal em Trencin, onde está instalado desde a chegada à Eslováquia e bateu a Polónia no sábado, na segunda ronda do Grupo C, fixando o resultado mais volumoso do torneio e assumindo o primeiro posto.

Portugal igualou a vitória mais ampla da sua história em fases finais de Europeus de sub-21, que tinha sido fixada pelos mesmos números face à Alemanha, nas meias da edição de 2015, cuja final perdeu com a Suécia através do desempate por grandes penalidades.

"A equipa esteve bem defensiva e ofensivamente. Há uma coisa ou outra para ajustar no próximo jogo, mas estamos confiantes. A forma como tentei explorar o meu jogo com os pés teve mais a ver com o sistema da Polónia. Eles deixavam muitos jogadores na frente e os espaços atrás da sua defesa poderiam ser uma zona a explorar a partir da velocidade do Roger Fernandes, do Geovany Quenda e do Rodrigo Gomes", sustentou Samuel Soares.

A seleção nacional encerra a primeira fase na terça-feira, ao medir forças com a Geórgia às 17h00, de novo no Estádio Sihot, em Trencin, numa terceira e última jornada em que a França enfrenta em simultâneo a já eliminada Polónia, em Zilina.

Com os dois primeiros classificados a acederem à fase a eliminar, Portugal contabiliza os mesmos quatro pontos dos gauleses, segundos, sobre os quais apresenta uma diferença favorável de quatro golos, enquanto os georgianos seguem na terceira posição, com três pontos e chances de qualificação, e os polacos estão no derradeiro lugar, ainda a 'zero'.

"Olhamos com normalidade. O grupo não está fechado, mas, mesmo que estivesse, não duvido de que íamos entrar para ganhar. A Geórgia tem uma boa equipa e jogadores em patamares elevados, mas ainda não fizemos uma análise aprofundada deles", transmitiu.

Reiterando que o objetivo "passa sempre por não sofrer golos", Samuel Soares está feliz pela segunda participação em fases finais de Europeus, agora como titular, após ter sido suplente de Celton Biai há dois anos, numa edição coorganizada por Geórgia e Roménia.

"Devemos passar alguma experiência à malta que joga neste contexto pela primeira vez, mas somos todos iguais", assegurou o guardião cedido pelo Benfica aos sub-21, apesar da presença encarnada no renovado Mundial de clubes, a decorrer nos Estados Unidos.

A 25.ª edição do Europeu de sub-21 começou na quarta-feira e encerra em 28 de junho, com a final no Estádio Tehelné pole, em Bratislava, sendo que Portugal, finalista vencido em 1994, 2015 e 2021, procura de um inédito título na 10.ª presença, e terceira seguida.

"Viemos para tentar ganhar algo, mas estamos a ver as coisas jogo a jogo", reconheceu Samuel Soares, que já treinou com a seleção principal portuguesa, mas não se estreou.