Europeu sub-21. Portugal goleia Geórgia e está nos "quartos"

Portugal apurou-se para os quartos de final do Europeu de sub-21, na Eslováquia, esta terça-feira, com uma goleada sobre a Geórgia, por 4-0.

A seleção nacional ficou em vantagem numérica logo aos cinco minutos, devido a uma entrada de Lasha Odisharia sobre Flávio Nazinho que, após análise do videoárbitro, valeu o vermelho direto ao jogador georgiano.

Algo que não facilitou a missão portuguesa, contudo, dado que a Geórgia se fechou lá atrás e trancou todas as portas para a baliza. Faltou foi a portinhola, porém: aos 24 minutos, Roger Fernandes cruzou e uma bola que parecia fácil de agarrar, junto ao poste, tornou-se num "frango" do guarda-redes Luka Kharatishvili. Estava feito o primeiro golo.

Ainda assim, os georgianos cresceram no jogo. Apesar de estarem com menos uma unidade, encostaram Portugal às cordas, como se fossem eles a jogar com 11, e por mais que uma vez obrigaram Samuel Soares a esforçar-se para manter o registo de zero golos sofridos neste Euro.

Partida resolvida na segunda parte

Foi só para lá da hora de jogo, ao minuto 62, que Portugal conseguiu voltar a fazer valer a superioridade numérica. Geovany Quenda apostou na jogada individual e, após tabela com Gustavo Sá, lançado um minuto antes, apareceu na cara do guarda-redes e atirou para o 2-0.

Rui Jorge voltou a acertar nas substituições logo de seguida: lançou João Marques e Rodrigo Gomes, que participaram no terceiro golo. Aos 88 minutos, Marques bateu um canto da direita, Sá desviou ao primeiro poste e Gomes entrou no momento certo para o desvio de cabeça.

Já nos descontos, Sá foi derrubado em falta na área da Geórgia e, na cobrança da grande penalidade, Henrique Araújo não perdoou.

Portugal termina o Grupo C no primeiro lugar, com sete pontos, fruto de duas vitórias e um empate, e sem qualquer golo sofrido. Com o apuramento para os quartos de final selado, falta saber com quem vai jogar no sábado, às 17h00, em Zilina: lutam pela segunda posição do grupo D a Dinamarca, a Ucrânia, os Países Baixos e a Finlândia.