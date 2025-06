"Já fizemos o luto e estamos confiantes para o que aí vem": a promessa de Inês Pereira

A guarda-redes Inês Pereira considerou hoje que Portugal tem "todas as condições" para atingir os quartos de final do Europeu feminino de futebol, na Suíça, recordando que as lusas já demonstraram capacidades para "vencer qualquer seleção".

"Temos todas as condições para passar à fase a eliminar. Já demonstrámos que somos competitivas e competentes. Já demonstrámos que conseguimos vencer qualquer seleção", começou por dizer a guardiã, de 26 anos, em conferência de imprensa.

Embora o momento da seleção comandada por Francisco Neto não seja o melhor, face às quatro derrotas seguidas na Liga das Nações e que resultou na despromoção à Liga B, Inês Pereira deixou claro que as 'navegadoras' estão confiantes para enfrentar Espanha, campeã do mundo, Itália e Bélgica no Grupo B da fase final do Europeu, que vai decorrer entre 2 e 27 de julho.