Portugal ganha nas Sub19 com segunda parte de luxo

A seleção portuguesa feminina de Sub19 derrotou a Inglaterra, por 4-1, na segunda jornada do Europeu da categoria.

A equipa das quinas esteve a perder, com um autogolo em cima do intervalo, mas deu a volta ao marcador com uma segunda parte de luxo.

Os golos lusos foram apontados por Carolina Santiago (que bisou), Anna Marques e Marta Gago (este de grande penalidade).

No segundo tempo, as comandadas de Marisa Gomes ainda tiveram mais oportunidades para dilatar o marcador.

A prova está a decorrer na Polónia e Portugal tinha perdido contra a Espanha, por 2-0, na primeira jornada.

O próximo jogo da equipa das quinas vai ser no sábado contra os Países Baixos.