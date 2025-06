Sub19: “Ninguém diria que Portugal iria fazer isto”

A seleção feminina de Sub19 surpreende meia Europa com a vitória clara (4-1) sobre a Inglaterra. A selecionadora e duas jogadoras já reagiram ao triunfo, conseguido graças a uma segunda parte de grande nível.

Marisa Gomes (selecionadora)

“O importante é perceber que este golo antes do intervalo foi exatamente o que se passou no jogo contra a Espanha e enquanto que no jogo contra a Espanha não conseguimos ter a mentalidade, capacidade e resiliência de nos superar, hoje conseguimos. E às vezes o que falta às nossas equipas não é jogo, não é qualidade, é mesmo a mentalidade, são estas vivências que nós temos nestes espaços e, claro, que por mais que eu lhes diga que elas têm capacidade, estas situações de ganhar a Inglaterra é que lhes diz mesmo que elas são competentes e capazes.”

“O que podíamos pedir e o que podemos controlar é o que elas podem dar, é verdade que há fadiga, e quando elas têm alma, são capazes de tudo e, portanto, tivemos jogadores que em dificuldades, mas em prol daquilo que têm de fazer são capazes de se superar. Foi o que aconteceu aqui hoje, uma superação coletiva, uma transcendência enorme de todas elas, mas isto é fruto de todo o grupo, não só das que entraram, das que começaram e das que começaram hoje. Este é um grupo muito competente, muito competitivo e isto só é possível quando elas são muito saudáveis e são realmente incríveis”.

Joana Valente

“Foi um resultado muito justo, trabalhamos muito para aqui estar e nesta forma. Não começamos o jogo da melhor maneira, mas soubemos reagir. Voltamos do intervalo muito bem e nunca desistimos, fomos à procura dos golos, estivemos melhor na segunda parte inteira e acho o resultado justo.”

Carolina Santiago

“Eu nem sei o que falar, a emoção é tão grande. Vou admitir, eu no início tive oportunidade de finalização e não o consegui fazer da melhor forma. Mas isto é ser Portugal, podemos cair uma, duas ou três vezes, mas o que importa é levantar, é mesmo nação valente e imortal, até ao fim. Ninguém diria que Portugal iria fazer isto, é ser Portugal, é lutar até ao fim, nós conseguimos e estamos muito felizes.”