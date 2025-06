Marisa Gomes. Portugal merece “esta vitória e esta conquista”

A selecionador Sub19, Marisa Gomes, elogiou as suas jogadoras depois da vitória sobre os Países Baixos e a passagem às meias-finais do Europeu.

Declarações ao Canal 11 no final da partida:

Análise ao jogo

"Não entrámos muito bem, um bocadinho receosas e elas muito agressivas. Depois encontrámo-nos e sabíamos que tínhamos de ter tranquilidade. Fomos sendo mais resilientes, começámos a acertar a pressão e tivemos situações para outro resultado ao intervalo. Conseguimos manter a pressão e a capacidade até o golo aparecer."

Segredo?

"A gestão da equipa. Fizemos isso desde o primeiro dia. Deu-nos alguma frescura e permitiu disputar o jogo todo com mais qualidade. Mas realçar a qualidade delas. Só fazemos a gestão porque têm todas muita qualidade e são capazes de se superar e dar ainda mais do que esperamos."

Meias-finais do Euro e Mundial Sub-20

"É um feito para elas e todas as outras, para todos os clubes e para o futebol feminino português. É sempre uma marca, uma barreira que deixa de existir. Para nós, todos os que trabalham no feminino para chegarmos aqui, merecem esta vitória e esta conquista."

França nas meias-finais. Preferia Itália?

"Todos os jogos são complicados. Esta época já jogámos com Itália e ganhámos; jogámos com a França e perdemos. Temos argumentos para jogar com a França que não tínhamos antes. Não acreditávamos que o rendimento pudesse ser este nesta fase, com fadiga e cansaço. É jogo a jogo, não há equipas preferidas, este também não era o grupo que queríamos mas ainda bem que calhou, estamos mais preparadas para a outra fase"