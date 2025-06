Quenda. “Tenho de pedir desculpa pelo penálti falhado”

O extremo Geovany Quenda pediu desculpas no final do Portugal – Países Baixos, do Europeu Sub21, por ter desperdiçado uma grande penalidade.

"Fizemos uma fase de grupos boa, mas só tenho de pedir desculpa aos meus colegas pelo penálti falhado e tenho de continuar a trabalhar”, disse.

O atual jogador do Sporting – já com contrato com o Chelsea – considera que a equipa das quinas podia “ter ido longe, mas são coisas do futebol e só temos de continuar a trabalhar”.

“[As derrotas] Podem acontecer no futuro e eu só tenho de ser forte e continuar a trabalhar para ajudar os meus colegas e o país. Temos de pensar sempre de forma positiva. Fizemos um bom Campeonato da Europa até aqui, mas não é fácil lidar com a eliminação nos quartos de final”.

Questionado sobre o futuro de Rui Jorge, que deixou a porta aberta à saída dos Sub21, Quenda referiu: “Por mim, acho que ele merecia continuar, mas não controlo isso."

Portugal perdeu 1-0 diante dos Países Baixos e está fora do Euro Sub21.