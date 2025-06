Sub19. “Não temos de ter medo de ninguém

As jogadoras da seleção feminina Sub19 mostram-se felizes com o apuramento histórico para as meias-finais do Euro da categoria.

A equipa das quinas derrotou os Países Baixos, por 2-0, e, em declarações ao Canal 11, as atletas garantem: “Não temos de ter medo de ninguém”.

Marta Gago

“Somos a primeiras a estar num Mundial Sub-20, estávamos no grupo da morte e conseguimos passar às meias-finais. Muita gente não acreditava em nós, fomos as primeiras a acreditar e isso é o mais importante. Sentimento de orgulho gigante na nossa equipa e no jogo que fizemos. Acho que agora não temos de ter medo de ninguém.”

Dária Kaminska

“Foi um jogo muito emocionante para todas nós. Somos a primeira seleção feminina de formação a estar num Mundial e isso é fruto de todo o nosso trabalho que temos vindo a fazer. O golo marcado é só um acrescento à felicidade que estamos a sentir agora. Fico sempre muito contente por ajudar a equipa, seja a defender seja a marcar golos. Agora é festejar. Temos de entrar sempre a pensar que somos melhores, caso contrário pode correr mal para o nosso lado. A partir do momento em que conseguimos ter mais bola, foi só acreditar e sentir que o golo ia aparecer. Hoje ainda vamos festejar. A partir de amanhã vamos pensar na França, que é uma equipa das melhores da Europa e do Mundo”.

Luísa Brás

“O nosso sonho era chegar ao Mundial e chegámos às meias-finais, estou muito orgulhoso da equipa. Sabíamos que o nosso adversário era muito físico, mas acreditámos em nós. A união fez a diferença. Vamos para cima delas [França] e vai dar certo.”

A seleção portuguesa perdeu contra a Espanha na primeira jornada, mas derrotou Inglaterra e Países Baixos nas seguintes. Vai agora defrontar a França nas meias-finais.