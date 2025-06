Carolina Tristão. “Muita gente não acreditava em nós”

A centrocampista Carolina Tristão está feliz com a prestação das Sub19 no Europeu da categoria.

“Acabar o jogo, saber que estávamos qualificadas para o Mundial e fizemos história. Somos a primeira seleção portuguesa a disputar um Mundial Sub-20. Ainda não dá para acreditar”, disse.

A jogadora do Benfica considera que “muita gente não acreditava em nós” até porque Portugal estava “no grupo mais difícil, com os tubarões deste Europeu”.

Tristão dá a receita para o sucesso: “Acho que o segredo [do apuramento] foi a nossa união e o espírito da nossa equipa. Toda a gente a acreditar até ao fim, e quem estava no banco entrou sempre para acrescentar”.

A equipa das quinas perdeu com a Espanha e derrotou Inglaterra e Países Baixos, conseguindo chegar às meias-finais do Europeu Sub19 e – consequentemente – ao Mundial Sub20. As comandadas por Marisa Gomes vão agora defrontar a França.