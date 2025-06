Bárbara Lopes, Samara Lino e Stephanie Ribeiro fora da lista final para Euro 2025

A defesa Bárbara Lopes, a médio Samara Lino e a avançada Stephanie Ribeiro saíram da convocatória definitiva da seleção portuguesa feminina para a fase final do Europeu 2025, na Suíça, revelou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Fora do lote final para o torneio, que vai decorrer entre 2 e 27 de julho em solo helvético, já estava a avançada Carolina Mendes, que se preparava para a terceira fase final de um Europeu, mas lesionou-se no arranque dos trabalhos, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Lisboa.

Contudo, Bárbara Lopes, de 23 anos, e Samara Lino, de 26, ambas jogadoras do Torreense e que na segunda-feira somaram a primeira internacionalização pela seleção principal das `quinas`, no desafio de preparação contra a Nigéria (0-0), na Amadora, vão seguir na comitiva lusa rumo à Suíça, onde vão trabalhar com o grupo de inscritas, por decisão da equipa técnica.

Já a avançada do Pumas, do México, que soma um golo em quatro internacionalizações, ambicionava igualmente estrear-se numa fase final com as `cores` lusas, mas acabou preterida por Francisco Neto, que tinha até quarta-feira para `riscar` quatro jogadoras da lista de 27 pré-convocadas divulgada em 10 de junho.

Por outro lado, Kika Nazareth, do FC Barcelona, que não joga desde 12 de março, dia em que sofreu uma rotura do ligamento lateral interno do tornozelo esquerdo, num embate face ao Real Madrid, para as meias-finais da Taça da Rainha, consta na lista de 23 jogadoras.

A equipa feminina das `quinas` ficou-se pela fase de grupos nas duas primeiras participações em Europeus e sempre no quarto lugar, defrontando, em 2017, Espanha (0-2), Escócia (2-1) e Inglaterra (1-2) e, em 2022, Suíça (2-2), Países Baixos (2-3) e Suécia (0-5).

Portugal vai estrear-se, no Grupo B, com a Espanha, campeã do mundo, no dia 03 de julho, em Berna, defrontando, quatro dias depois, a Itália, em Genebra, e a Bélgica, no dia 11, em Sion.

Apenas os dois primeiros classificados de cada Grupo acedem à fase a eliminar.

Lista das 23 convocadas:

Guarda-redes: Inês Pereira (Deportivo, Esp), Patrícia Morais (Sporting de Braga) e Sierra Cota-Yarde (Toronto, Can).

Defesas: Ana Seiça (Tigres, Mex), Ana Borges (Sporting), Carolina Correia (Torreense), Diana Gomes (Sevilha, Esp), Catarina Amado (Benfica) e Carole Costa (Benfica), Joana Marchão (Servette, Sui) e Lúcia Alves (Benfica).

Médias: Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Andreia Faria (Benfica), Andreia Norton (Benfica), Beatriz Fonseca (Sporting), Dolores Silva (Sporting de Braga), Tatiana Pinto (Atlético Madrid, Esp), Fátima Pinto (Sporting) e Kika Nazareth (FC Barcelona, Esp).

Avançadas: Ana Capeta (Sporting), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Gothan, EUA) e Telma Encarnação (Sporting).