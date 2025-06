Carole Costa: "Temos feito uma carreira bonita e é nestes palcos que todos querem estar"

A defesa Carole Costa destacou esta terça-feira a "carreira bonita" que tem sido protagonizada pela seleção nacional feminina nos últimos anos, mas lembrou que a "exigência aumenta" a cada fase final disputada.

"Sabemos que é uma enorme responsabilidade e que a exigência aumenta a cada Euro, já foi assim no segundo, será assim no terceiro, é normal e ainda bem que assim é. As seleções estão cada vez melhores, as jogadoras cada vez melhores individual e coletivamente e obviamente que me sinto muito orgulhosa. A verdade é que tanto eu como as minhas colegas temos feito uma carreira bonita e é nestes palcos que todos querem estar", assumiu, em entrevista à Agência Lusa.

