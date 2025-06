Mundial 2026. Portugal vai receber Irlanda e Hungria em Alvalade

A seleção nacional masculina vai jogar com a República da Irlanda e a Hungria, na fase de qualificação para o Mundial 2026, em Alvalade.

Os dois encontros, correspondentes às terceira e quarta jornadas do apuramento, realizar-se-ão, respetivamente, a 11 e 14 de outubro, às 19h45.

O Estádio José de Alvalade está a ser alvo de obras de requalificação e modernização, que se prolongarão pela próxima temporada. A intenção é fechar o fosso, uma medida que, além de garantir maior segurança aos adeptos, permite aumentar a capacidade do estádio em dois mil lugares.

Portugal inicia a qualificação para o Mundial 2026, que se realizará nos Estados Unidos, no México e no Canadá, a 6 de setembro, com uma visita à Arménia, deslocando-se depois à Hungria, no dia 9.