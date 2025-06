Orçamento da FPF para 2025/26 prevê gastar mais 21% do que na época anterior

Tal como antes, com 28,9 ME dedicados às competições internacionais, agora a maior fatia dos gastos é destinada às seleções, com 36 ME, dos quais 16,1 ME para a principal (7,3 em 2024/25) e 3,87 para a feminina (2,3).

De acordo com o primeiro Plano de Atividades e Orçamento do organismo sob a presidência de Pedro Proença, a que a Lusa teve esta quinta-feira acesso e que vai ser debatido e votado na Assembleia Geral (AG) marcada para sábado, às 10h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 10:00, a FPF prevê gastar 143.173.969 euros, um valor inflacionado pela incorporação de várias empresas da égide federativa.

O orçamento da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a época 2025/26 prevê gastos na ordem dos 143 milhões de euros (ME), mais 30 do que na anterior, com um aumento de um milhão empregue nos órgãos estatutários.

Os órgãos estatutários federativos representam custos de 4,2 ME, mais um milhão do que em 2024/25 (3,18), estando ainda previsto o aumento dos gastos com técnicos, médicos e outros prestadores de serviços, de 6,8 ME para 7,4 ME, e o fornecimento de serviços, de 11,3 para 12.

Com incorporação no orçamento da FPF do total das empresas sob a sua égide, dedicadas aos eventos, às infraestruturas, à fundação, ao Canal 11, formação [Academy] e comercial, os gastos com pessoal ascendem no conjunto a 19,28 ME, mais quatro ME do que no anterior exercício [incluindo na rubrica federativa o canal televisivo].

No último exercício liderado pelo atual presidente do Comité Olímpico de Portugal, a FPF previa um lucro de 7,14 ME, fruto dos rendimentos calculados em 120,39 ME, no orçamento para a época que agora termina.

No documento que vai ser votado no sábado, a FPF calcula obter 2025/26 um recorde de receitas na ordem de 146.253.607 euros, antecipando um resultado operacional positivo de três milhões (3.079.638 euros).

Estes rendimentos resultam, em boa parte, da expectável presença da seleção principal no Mundial2026, com um prémio calculado em 17 ME, mas, sobretudo, das receitas dos Jogos Sociais, com um rendimento previsto em 39,2 ME (36,5 em 2024/25).