"A culpa é minha". Neto assume responsabilidade mas já pensa em vencer a Itália

Francisco Neto assume a responsabilidade pela goleada sofrida diante da Espanha, na estreia do Euro 2025, mas salienta que agora Portugal tem é de pensar na Itália, para poder sonhar com os quartos de final.

Em declarações à Sport TV, o selecionador admite destaca a forma como Portugal conseguiu corrigir ao intervalo e fazer uma segunda parte mais positiva. Ainda assim, assume responsabilidade pelo resultado.

"Não fizemos uma boa primeira pate, entrámos receosos, com respeito a mais, não conseguimos entrar com os níveis de intensidade com que devíamos ter entrado. A culpa é minha, que não consegui desbloquear as jogadoras nesse sentido de as poder levar para outro patamar", salienta.



Mais tarde, em conferência de imprensa, Neto sublinha que sexta-feira é um novo dia, de cabeça limpa e com novos objetivos: "Agregar o grupo em torno daquilo que é o próximo objetivo, que é a Itália, e definir bem o nosso plano e a nossa estratégia para poder levar de vencida a Itália."

O próximo jogo de Portugal é diante da Itália, no dia 7 de julho, próxima segunda-feira, às 20h00, no Stade de Genève, em Genebra.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Análise ao jogo

Não fizemos uma boa primeira pate, entrámos receosos, com respeito a mais, não conseguimos entrar com os níveis de intensidade com que devíamos ter entrado. A culpa é minha, que não consegui desbloquear as jogadoras nesse sentido de as poder levar para outro patamar. Por isso, a partir daí, as coisas tornaram-se um bocadinho mais complicadas. Corrigimos ao intervalo, estivemos melhor na nossa organização defensiva, sabendo sempre do poderio da Espanha, mas conseguimos controlar melhor as roturas, conseguimos bascular melhor a linha, conseguimos acertar melhor nos timings de pressão. Isso permitiu-nos entrar mais no jogo, sair mais vezes em contra-ataque, criar algumas oportunidades — não muitas, mas algumas oportunidades de golo — e isso acabou por nos equilibrar. A vitória da Espanha é indiscutível, mas por aquilo que fizemos na segunda parte, também acho que o resultado é demasiado pesado.

Erros defensivos

Faltou-nos acima de tudo o timing de chegada na bola, o controlo dessas situações de profundidade, o poder chegar nos timings certos para poder ter duelos. Chegámos quase sempre atrasados, talvez pelos posicionamentos demasiado receosos, e quando não saímos na pressão, acabamos por ter mais dificuldade em conseguir ter duelos com equipas que tecnicamente são muito evoluídas. Mas, como eu disse, melhorámos na segunda parte, crescemos nos aspetos também posicionais no meio e na linha defensiva, conseguimos corrigir algumas situações e isso fez-nos estar mais perto das jogadoras da Espanha e controlar um bocadinho melhor o jogo.

Segunda parte melhor

Acabamos por ter duas oportunidades de golo, não concretizamos, mas claro que temos de dar o passo em frente, tanto na organização defensiva como na organização ofensiva. Temos de ter um bocadinho mais de discernimento com bola, mas é sempre muito difícil quando passas muito tempo a defender. No momento em que ganhas bola, a frescura já não é muito e isso dificulta também as tomadas de decisões. Mérito da Espanha, justa vencedora, e agora é a partir de amanhã começar a pensar na Itália e trabalhar nisso.

Quartos de final ainda ao alcance?

Acredito que sim. Sabíamos que temos de conseguir pontos nos dois primeiros jogos para conseguir chegar ao último jogo a depender só de nós. Continuamos neste momento a depender só de nós e vamos fazer tudo enquanto assim for para orgulhar os portugueses. Tar também os parabéns aos portugueses, se dentro de campo fomos inferiores à Espanha, fora de campo não há dúvidas nenhumas de que vencemos por goleada.

Análise ao jogo II

Acima de tudo, aquilo que nos faltou na primeira parte foi na nossa organização defensiva os timings de pressão. Em função do nosso jogo posicional, não conseguimos nunca chegar no timing certo para conseguir pressionar a Espanha e isso permitiu muito espaço para jogadoras com muita qualidade poderem decidir. Ao mesmo tempo, não conseguimos impedir as roturas que estavam a ser sempre muito intensas por parte das duas médias e da avançada da Espanha. Na segunda parte corrigimos mais, estivemos mais próximos daquilo que era aquilo que tínhamos no plano, cumprimos melhor com aquilo que era a nossa intenção defensiva, conseguimos com isso também mais vezes ter bola. Começámos a sentir-nos um bocadinho mais tranquilos, conseguimos reconhecer mais vezes o espaço. Acabamos por criar algumas oportunidades e esta segunda parte é um bocadinho mais próximo daquilo que nós queremos. Claro que não é fácil. É dar esse mérito às jogadoras, que ao intervalo, com um resultado pesado, tiveram a capacidade mental de poder superar-se e não abdicar daquilo que era o nosso jogo. Isso também é um sinal de maturidade, mas como é lógico, o Campeonato da Europa tem de ser jogado a 90 minutos.

Resultado abala?

Não pode abalar em nada, quando estamos num Campeonato da Europa sabemos que temos de recuperar rapidamente. A partir da manhã, a partir do momento em que metemos o pé no relvado, o pensamento tem de ser já na Itália, porque o Campeonato da Europa é isto mesmo, é densidade competitiva, é recuperar, é treinar, é jogar. Temos de fazer os nossos pontos para poder depender só de nós no último dia e concretizar os nossos objetivos, por isso agora é recuperar as jogadoras que jogaram mais minutos, potenciar as outras, agregar o grupo em torno daquilo que é o próximo objetivo, que é a Itália, e definir bem o nosso plano e a nossa estratégia para poder levar de vencida a Itália.