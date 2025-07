Portugal sofre goleada de mão-cheia na estreia no Euro 2025

RECORDE O FILME DO JOGO

Portugal entrou no Euro 2025 feminino com o pé esquerdo, esta quinta-feira, ao ser goleado pela Espanha por 5-0, em Berna, na Suíça.

As campeãs do mundo adiantaram-se logo no segundo minuto de jogo, por intermédio de Esther González, que aproveitou uma bola longa para, perante Fátima Pinto, receber de ombro e, na cara de Inês Pereira, desviar de calcanhar para o golo. Cinco minutos depois, Mariona Caldentey subiu pelo flanco direito e cruzou rasteiro para Vicky López ampliar a vantagem espanhola.

O marcador voltou a mexer ao minuto 41. Novamente Mariona em destaque, com uma bola longa para Alexia Putellas. "La Reina" deitou Diana Gomes e picou a bola sobre Inês Pereira. O quarto golo chegaria logo de seguida, num lance de infelicidade para Portugal: Clàudia Pina cruzou, a bola bateu no poste e ressaltou para os pés de Esther, que só teve de encostar, para o bis.

Na segunda parte, Portugal melhorou os índices de agressividade, mas a Espanha também tirou o pé do acelerador. Ainda assim, haveria tempo para mais um golo: a avançada do Benfica, recém-entrada, aproveitou um cruzamento de Salma Paralluelo para cabecear para o fundo das redes, para a "manita", ao terceiro minuto de descontos.

Com este resultado, a seleção nacional atrasa-se na corrida pelo apuramento para os quartos de final. Termina a primeira jornada no último lugar do Grupo B, sem pontos, como a Bélgica, que perdeu por 1-0 com a Itália. As italianas estão em segundo, com três pontos, os mesmos da Espanha, que lidera.

O próximo jogo de Portugal é diante da Itália, no dia 7 de julho, próxima segunda-feira, às 20h00, no Stade de Genève, em Genebra.