"Temos consciência que temos de dar o melhor de cada uma de nós": Andreia Faria e o momento da seleção

Apesar do desaire pesado em Berna, na quinta-feira, Andreia Faria, que foi opção nos últimos minutos diante das espanholas, considerou que as ‘navegadoras’ mostraram uma imagem diferente no segundo tempo, pelo que deu para sair “com sensações positivas”.

A médio Andreia Faria assegurou esta sexta-feira que a goleada sofrida diante da Espanha (5-0), na estreia no Grupo B do Europeu2025 feminino de futebol, não deixou abatida a seleção portuguesa, que já pensa em melhorar contra a Itália.

“Na segunda parte mostrámos outro Portugal, sem dúvida, e saímos com sensações positivas. Só podemos focar naquilo que podemos controlar, naquilo que temos para melhorar no treino para os próximos jogos e conseguir obter resultados mais positivos”, apontou.

E reforçou: “O grupo tem consciência que temos de dar o melhor de cada uma de nós, ouvir as sugestões do mister e aquilo que pretende de nós para darmos uma boa resposta”.

Na quinta-feira, Esther González (dois e 43 minutos) Vivky Lopez (sete), Alexia Putellas (41) e a benfiquista Cristina Martín-Prieto (90+3) construíram o resultado muito volumoso da equipa ‘roja’, que ao intervalo já vencia por 4-0.

Na tabela, a Espanha lidera, com três pontos, e Portugal é quarto e último, a zero, tal como a Bélgica, terceira, que perdeu por 1-0 com a Itália, segunda, com três, e próxima adversária da seleção lusa, na segunda-feira, em Genebra.