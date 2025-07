Francisco Neto quer “melhor versão de Portugal” contra Itália

O selecionador feminino de futebol, Francisco Neto, espera “a melhor versão de Portugal” para defrontar a Itália.

"Acima de tudo tem de ser a melhor versão de Portugal. Está na hora de aparecer e amanhã [segunda-feira] tem de vir a melhor versão individual de todas jogadoras e de todo o Portugal. Essa é a ambição que trazemos dentro do grupo, queremos muito fazer as coisas bem e dar um passo em frente", disse.



O técnico admite falta de solidez defensiva nas últimas partidas, mas quer recuperar essa questão contra as transalpinas.

"Temos de ser mais equilibrados, temos de procurar trabalhar com as nossas jogadoras e crescer nesses momentos do jogo, ofensivamente e defensivamente. Acho que a organização defensiva é algo mais preocupante, do que ofensivamente, porque estamos a criar mais oportunidades. Defensivamente, temos de ser mais sólidos e capazes de fechar espaços", acrescentou.



Francisco Neto admite alterações no onze, face à partida com Espanha, porque há algum cansaço eporque são adversárias diferentes, mas não adiantou quais. "É normal que haja algumas alterações. Estrategicamente é importante. Pouco tempo de recuperação entre dois jogos, passámos muito tempo a defender, há mais fadiga e é normal que amanhã [segunda-feira] haja algumas alterações".

Portugal vai defrontar a Itália na segunda jornada do Campeonato Europeu de futebol feminino.

"A Itália tem alternado muito a estrutura com que joga, apesar de ter muitas vezes os mesmos princípios. Tem uma ideia e uma matriz bem definidas, é uma equipa que privilegia muito o jogo interior, muito agressiva, com jogadoras evoluídas tecnicamente, com muita experiência e muita gente na área", referiu.



A equipa das quinas foi goleada (0-5) por Espanha na primeira ronda e está obrigada a pontuar esta segunda-feira. A partida está marcada para as 20h00.