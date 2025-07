Diana Gomes marcou à Itália e já tem receita para a Bélgica. "É ir à morte, ser Portugal"

Diana Gomes garante que a seleção nacional vai "à morte", diante da Bélgica, para garantir o apuramento para os quartos de final do Euro 2025.

"É entrar com este espírito, entrarmos contra a Itália e ir à morte. É ser Portugal", afirma, em declarações à Sport TV, a marcadora do golo do empate contra a Itália, que mantém Portugal vivo na prova.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Golo: É mérito de toda a equipa. Estamos vivos. Isto é ser Portugal, a maneira como jogámos. E vamos para o último jogo a fazer o que fizemos hoje e estamos vivos, é só isso que eu tenho a dizer. Portugueses: acreditem em nós, que tudo é possível.

Portugal não baixou os braços: O jogo tem 90 [minutos] mais o tempo de desconto e é desde o início até ao fim acreditar, e foi isso que fizemos. Lutar até ao fim, conseguimos marcar o golo na parte final e é isso, é nunca desistir e estar super concentradas até ao final e dar tudo até ao final do jogo.

O que fazer perante uma Bélgica já eliminada: É entrar com este espírito, como entrámos contra a Itália, e ir à morte. É ser Portugal.