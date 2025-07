Francisco Neto: "Voltámos a ser Portugal, foi um jogo à Diogo Jota. Ainda é possível"

Francisco Neto garante que Portugal ainda tem esperança de chegar aos quartos de final do Euro 2025 e que vai lutar para isso, após o empate (1-1) com a Itália, em que diz que a seleção nacional regressou à sua melhor versão — e uma exibição que dedica a Diogo Jota e à família.

"Voltámos a ser aquilo que queremos ser, voltámos a ser Portugal. Conseguimos ter a bola, conseguimos pressionar alto, conseguimos ganhar a bola no meio-campo adversário, criámos oportunidades de golo. Soubemos sofrer quando tivemos de sofrer", afirma o selecionador nacional, em declarações à Sport TV, em que também acrescenta: "Se pudesse caracterizar este jogo, foi um jogo à Diogo Jota."



Neto promete, agora, um Portugal "muito disponível para aquilo que aí vem e a acreditar que ainda estamos vivos e que ainda é possível".

O que aí vem é o jogo com a Bélgica, da última jornada do Grupo B, na sexta-feira, às 20h00 em Sion, com acompanhamento ao minuto da Renascença. A equipa das quinas tem de vencer e esperar que a Espanha derrote a Itália, e ainda precisa de, no agregado das duas partidas, recuperar a desvantagem de seis golos que tem para as italianas.

Análise: No todo, muito orgulhoso, independentemente do resultado, daquilo que elas [jogadoras] fizeram. Voltámos a ser aquilo que queremos ser, voltámos a ser Portugal. Conseguimos ter a bola, conseguimos pressionar alto, conseguimos ganhar a bola no meio-campo adversário, criámos oportunidades de golo. Soubemos sofrer quando tivemos de sofrer. Uma mentalidade e uma vontade de ganhar incrível. E ter a mentalidade depois de sofrer um golo, o querer, o acreditar, o continuar. Vamos ao VAR, festejamos, voltamos outra vez. Não é fácil. É só para quem tem muita vontade, muita crença. Sem dúvida nenhuma que os portugueses também nos apoiaram. Se pudesse caracterizar este jogo, foi um jogo à Diogo Jota. Sempre a acreditar e sempre ligado. Por isso, esta exibição é para ele e para a família.

Mudança para o 4-4-2 losango: Nós sabemos onde elas se sentem muito confortáveis. Estrategicamente, era importante. Mas fizemos o mesmo, por exemplo, em Wembley e não nos correu bem [derrota pot 6-0 com a Inglaterra, para a Liga das Nações]. Por isso, acreditamos muito que não é só por aí, mas também sabemos que é por aí. Sabemos que é algo que temos vindo a trabalhar ao longo de oito anos e em que elas se sentem muito confortáveis. Na instabilidade que estávamos a ter, nas dúvidas que estávamos a ter, optámos por voltar às raízes e, felizmente, acertámos na decisão. E estas jogadoras têm esta capacidade: acreditam muito, querem muito e hoje acho que, a haver um vencedor, só poderia ter sido Portugal.

Telma Encarnação devia ter entrado mais cedo? O jogo estava muito partido. A Telma dá-nos muita coisa na área, retira-nos muita coisa no processo defensivo. Tem também de crescer, ela sabe disso, nesse aspeto. É uma jogadora muito importante e por isso é que cá está. Porque nos dá coisas que outras não dão, mas também sabemos quais são os timings e os momentos. As nossas avançadas estavam a fazer aquilo que nós queríamos, faltou-nos um bocadinho, no último terço, das diagonais. Estávamos a chegar à entrada da área e as avançadas estavam a ficar paradas, estavam a ficar travadas na linha, em vez de procurarem aquilo que as avançadas espanholas nos fizeram muitas vezes. Foi mesmo às vezes fazer o movimento e ficarem fora de jogo para depois as médias poderem entrar numa segunda vaga. Tivemos essa dificuldade, mas acho que agora é rever o jogo, recuperar. Muita gente cansada, mas um Portugal muito disponível para aquilo que aí vem e a acreditar que ainda estamos vivos e que ainda é possível.

Bélgica já eliminada: Sim, por um lado a Bélgica vai estar super descontraída, não sabemos se vai utilizar outra vez o mesmo onze, se vai dar oportunidade a outras jogadoras mais frescas, menos rotinadas. É sempre algo que nós temos de ir controlando. Temos de perceber. Depois, também sabemos que um dos objetivos era chegar [à última jornada] a só depender de nós. Não dependemos só de nós, nós precisamos nitidamente que a Espanha faça aquilo que nós achamos que ela vai fazer, porque também quer de certeza absoluta ser primeira do grupo e é uma equipa que não gosta de perder. Por isso, nós acreditamos muito que a Espanha vai fazer o deles e depois nós temos de fazer o nosso, que é ganhar primeiro e depois fazer golos.

Lesão de Joana Marchão e expulsão de Ana Borges: A Joana teve uma cãibra. Está há muito tempo sem jogar, veio e ajudou muito, a presença de um pé esquerdo dá-nos muita coisa, é uma diferença muito grande na saída de bola e a Joana fez um jogo muito importante, conseguimos lateralizar. A Ana é uma das nossas capitãs, a jogadora mais experiente. Sinceramente, acho que o segundo amarelo é injusto, acho que é um encosto do ombro natural, estão as duas a disputar a bola, mas nós não vamos falar de arbitragem. Claro que é uma perda grande, mas iremos fazer tudo para a Ana continuar a jogar neste Europeu.