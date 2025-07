Portugal empata Itália ao cair do pano e ainda sonha com os quartos de final do Euro 2025

Portugal foi em busca do empate, que chegaria aos 80 minutos. Livre batido para a área e Diana Silva cabeceou em grande estilo, mas a bola foi ai ao poste. Ainda assim, o ressalto sobrou para a avançada portuguesa, que, entre o caos, só teve de encostar. Porém, o golo acabaria por ser anulado, após longa análise do videoárbitro, por fora de jogo.

Portugal entrou bastante melhor na segunda parte, foi crescendo e chegou a ameaçar o golo, mas foi aí, aos 70 minutos, que chegou o castigo. Contra-ataque da Itália, com a equipa das quinas totalmente descompensada, e Cristiana Girelli fletiu da esquerda para o meio e rematou em arco, colocadíssimo, para um golo que, virtualmente, eliminava a seleção portuguesa do Europeu feminino.

Portugal continua vivo na luta pelos quartos de final do Euro 2025, depois de empatar com a Itália, por 1-1, num jogo de grandes emoções, da segunda jornada do Grupo B. Ficará tudo decidido na última ronda.

O jogo entrou em vaivém, mas mais ninguém conseguiu desfazer o nó. Nem quando Portugal ficou reduzido a dez unidades, fruto da expulsão de Ana Borges, que empurrou Barbara Bonansea contra o placard de publicidade, numa disputa de bola a alta velocidade.

A Itália não conseguiu aproveitar e o encontro terminou empatado, a um golo, que mantém viva a esperança de Portugal de se apurar para os quartos de final do Campeonato da Europa. Terá de derrotar a Bélgica e, a meias com a Espanha, reduzir os seis golos de diferença que tem para a Itália, que terá de perder com as campeãs do mundo para a equipa das quinas manter possibilidades de passar ao "mata-mata".

Portugal vai lutar pela sobrevivência diante da Bélgica, na sexta-feira, às 20h00, no Stade Tourbillon, em Sion. As belgas já estão eliminadas. À mesma hora, a Itália entrará em campo frente à Espanha.