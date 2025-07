Tudo o que precisa de saber sobre o decisivo Portugal-Itália desta noite

A seleção portuguesa feminina de futebol volta a entrar esta segunda-feira em campo para enfrentar a Itália, em busca de amealhar os primeiros pontos no Grupo B e ganhar esperança para atingir os quartos de final do Europeu 2025.

A terceira presença seguida de Portugal em fases finais de Europeus não começou da forma desejada, face à goleada (5-0) sofrida em Berna face à Espanha, mas as navegadoras de Francisco Neto ainda vão a tempo a reagir na segunda ronda, em Genebra, e continuar na corrida aos quartos.

Caso perca com a Itália, que se estreou com um triunfo por 1-0 face à Bélgica, a formação das quinas pode ficar, desde já afastada da fase a eliminar, bastando para isso que a Espanha pontue face às belgas.

Para o embate com a 13.ª posicionada do ranking, vice-campeã europeia em 1993 e 1997 e que está na fase final pela 13.ª vez, o onze vai ter mudanças, segundo adiantou em conferência de imprensa o selecionador de Portugal, que tem as 23 jogadoras aptas.

Depois de ter visto a derrota ante as campeãs mundiais entre as suplentes, a média Kika Nazareth, do FC Barcelona, que não joga desde 12 de março, face à rotura do ligamento lateral interno do tornozelo esquerdo, pode vir a ser opção, mas muito dificilmente como titular.

Portugal e Itália enfrentam-se na segunda-feira, em Genebra, a partir das 21h00 locais (20h00 em Lisboa), num encontro da segunda ronda do Grupo B, que será dirigido pela croata Ivana Martincic.

Mais cedo, a partir das 18h00 locais (17h00 em Lisboa), em Thun, Espanha e Bélgica medem forças no outro jogo da ‘poule’.

Na tabela, as espanholas lideram, com três pontos, os mesmos das italianas, segundas, enquanto as belgas são terceiras e as portuguesas quartas, ambas a zero.