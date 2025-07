"Estamos vivas". Diana Gomes salvou Portugal com golo tardio e "sentimento único"

Diana Gomes garante que a seleção nacional está viva e quer atingir a fase a eliminar do Europeu2025, na Suíça, e considerou que o golo marcado contra a Itália (1-1) foi "um sentimento único e dá outra confiança".

"É ganhar e fazer contas no final, mas ainda estamos vivos e é isso que tenho a dizer. É a mensagem que temos de todas. Ganhar o próximo jogo e no final ver as contas. O sentimento é único [de marcar no final do jogo], não dá para explicar", começou por afirmar a defesa central, aos jornalistas presentes em Genebra, onde as 'navegadoras' começam hoje a preparar o jogo contra a Bélgica, da derradeira ronda do Grupo B.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Na segunda-feira, o golo da central que esta temporada jogou no Sevilha, em cima do final do desafio, em resposta ao 'golaço' da italiana Cristiana Girelli (70), permitiu à equipa das quinas empatar 1-1 diante da Itália, um desfecho deixou os todos a vibrar "da mesma maneira".

"É uma emoção muito grande. Senti como se fosse outra companheira a marcar. Toda a gente vibrou da mesma maneira que vibrei e isso é importante. Sabemos que, independentemente de quem marque, estamos lá todas a vibrar da mesma maneira, porque queremos todas o mesmo", manifestou.

E acrescentou: "Sabemos que ao marcar dá-nos outra confiança e podemos acreditar ainda mais. É superimportante marcar por Portugal e vamos para o próximo jogo a fazer o mesmo que fizemos ontem [segunda-feira]".