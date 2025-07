Fátima Pinto está otimista e conta com a ajuda da Espanha: “Não sei se têm visto, está a jogar muito"

A futebolista Fátima Pinto assegurou esta quarta-feira que a seleção portuguesa feminina está “muito otimista” e acredita que é “mesmo possível” rumar aos "quartos" do Europeu'2025, na Suíça, pela primeira vez, apesar das lusas dependerem do desfecho do Itália-Espanha.

Na sexta-feira, a equipa comandada por Francisco Neto mede forças com a eliminada Bélgica, em Sion, onde só uma vitória gorda lhe interessa para atingir a fase a eliminar, mas precisará ainda que a Itália perca com a já apurada Espanha, no outro jogo do Grupo B.

“Estamos muito otimistas, acreditamos mesmo que é possível [chegar aos quartos de final]. Não sei se têm visto os últimos jogos da Espanha, está a jogar muito, possível candidata a ganhar o Euro, mas nós temos de fazer o nosso [jogo]. Estamos otimistas para conseguir os três pontos neste jogo”, declarou aos jornalistas a média, que este ano atuou no Sporting.



Fátima Pinto, que ainda não sabe em que clube vai prosseguir a carreira, admitiu que “foi difícil ter confiança depois dos resultados” menos bons, uma vez que a equipa tinha “receios”.