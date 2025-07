​Hong Kong já tem um museu sobre Cristiano Ronaldo

Ou seja, desde a infância na Madeira e do futebol no Andorinhas, passando pela obra feita enfiado na camisola da seleção, desaguando na reta final da carreira na Árabia Saudita.

“Esta é a minha jornada, a minha carreira, a minha vida. Trata-se de uma visão exclusiva, de histórias nunca contadas. Uma experiência única”, pode ler-se no site do museu, citando o jogador.

“Abrace a minha paixão pelo futebol, experiencie a jornada através da minha carreira: os lugares, as pessoas, os troféus, as memórias. Esta é a minha vida, dentro e fora do campo, e só pode ser testemunhada no Life Museum, em Hong Kong”.

Segundo a “Euronews”, trata-se do primeiro museu na zona mais oriental da Ásia.