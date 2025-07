Neto "tranquilo" após adeus ao Euro. "Quero ser sempre parte da solução, nunca do problema"

Francisco Neto diz que agora é momento de refletir sobre a prestação de Portugal no Euro 2025, em que foi falhado o objetivo de atingir os quartos de final. Quando ao futuro, mostra-se "completamente tranquilo", mas frisa que quer "ser sempre parte da solução, nunca parte do problema".

"O treinador é apenas mais uma peça nesta engrenagem. Claro que agora é normal (...) que se fale. Não só quando as coisas correm mal, como quando as coisas correm bem, o processo dentro desta casa é sempre o mesmo: vamos fazer uma análise a fundo daquilo que correu bem, porque houve coisas que correram bem, daquilo que correu menos bem e preparar o futuro. Seja com quem for, o mais importante é sempre o projeto o futebol feminino", salienta, em declarações à Sport TV.

Em conferência de imprensa de análise à derrota, por 2-1, com a Bélgica, o selecionador nacional realça que "sempre [assumiu] as culpas", depois de uma prova em que, considera, Portugal foi "em crescendo", apesar de ter terminado a perder: "Teremos aqui algum tempo para fazer esse tipo de reflexão e é isso que iremos fazer. Quero ser sempre parte da solução, nunca parte do problema, como já disse várias vezes."

Portugal perdeu com a Bélgica e despediu-se do Campeonato da Europa como último classificado do Grupo B, com apenas um ponto.

Análise: Aqueles primeiros 20 minutos não foram bons, depois equilibrámos o jogo, conseguimos crescer, na segunda parte mudámos o sistema. Entrámos muito bem na segunda parte, criámos muitas oportunidades, oportunidades claras. Tínhamos de ter conseguido fazer golo. Acabámos por não fazer e fomo-nos intranquilizando. Conseguimos chegar ao empate e depois, na ânsia de querer mais, ficámos completamente desequilibrados e acabámos por ter um final de jogo completamente louco, sem necessidade, de uma equipa à procura do golo para tentar ganhar, a outra equipa à procura das transições e dos erros. Foi mais feliz a Bélgica nesse momento, mas eu acho que fizemos, ofensivamente, o jogo em que criámos mais oportunidades de golo neste Europeu.

Faltou o golo. Porquê? O nosso trabalho é colocar as jogadoras na cara do golo e conseguimos fazer isso com bastantes vezes. Depois também muitas vezes há mérito do adversário. As jogadoras apareceram, a equipa conseguiu construir, conseguiu colocar as médias e as avançadas em boas situações de finalização. Não é só o demérito das nossas avançadas, também há mérito dos adversários. Sabemos que temos de continuar a crescer nessa dimensão.

Objetivo falhado: Acima de tudo, foi uma participação em crescendo na exibição. Do jogo da Espanha para o jogo da Bélgica, fomos sempre crescendo, dentro da própria competição, na forma como assumimos o jogo, na forma como crescemos, na forma como combatemos, é inegável. Não conseguimos os objetivos. Eu acho que se disser a palavra fracassado amanhã é título de jornal, mas acima de tudo não conseguimos cumprir os objetivos a que nos propusemos, isso é claro, porque nós queríamos mais. Tivemos essa ambição, tivemos essa coragem de assumir, sentimos que estamos nesse patamar, mas não conseguimos.

Futuro: Eu estou completamente tranquilo em relação a isso, o treinador é apenas mais uma peça nesta engrenagem. Claro que agora é normal, e fruto daquilo que foi estes três meses bastante duros, que se fale. Não só quando as coisas correm mal, como quando as coisas correm bem, o processo dentro desta casa é sempre o mesmo: vamos fazer uma análise a fundo daquilo que correu bem, porque houve coisas que correram bem, daquilo que correu menos bem e preparar o futuro. Seja com quem for, o mais importante é sempre o projeto o futebol feminino. Como é lógico, neste momento sinto-me triste, sinto-me frustrado pelo momento que vivemos, porque achava e sinto que merecíamos mais. Mas sempre com muita vontade, é sempre uma honra muito grande representar o nosso país, ter este privilégio de estar em quatro fases finais, e lutaremos sempre por mais uma fase final, é isso sempre que é o meu objetivo.



Futuro II: Sempre assumi as culpas, em qualquer momento. Assumi-o em 2017, em 2022, em 2023 e hoje nunca irei fugir às minhas responsabilidades. Isto não é uma questão de porta aberta [para a saída], de porta fechada. Sempre que acaba uma fase final, quando as coisas correm bem ou menos bem, fazemos uma reflexão profunda sobre as ilações e depois concluímos o que é o projeto e o que é o processo para o futuro, e desta vez não será exceção. É a forma como nós temos vindo a trabalhar. É assim que eu também gosto de trabalhar, que é o que eu acho que faz sentido. Olhamos as coisas sempre em ciclos de dois anos: Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo. Terminou agora um ciclo, vai começar outro ciclo daqui a relativamente pouco tempo. Teremos aqui algum tempo para fazer esse tipo de reflexão e é isso que iremos fazer. Quero ser sempre parte da solução, nunca parte do problema, como já disse várias vezes.



Último Europeu de algumas jogadoras, não foi a despedida ideal: Sim, se olharmos para o resultado, claro que não. Elas queriam mais, foram ambiciosas e tiveram a coragem de também acreditar, propuseram-se a algo mais e isso é mérito todo delas. Eu acho que esse é o grande legado que nós temos vindo a deixar. É aquilo que fizemos e a coragem com que nos afirmamos a nível internacional. Claro que quando as coisas não nos correm bem, ou não correm tão bem como nos propomos, é normal que as críticas apareçam, isso faz também parte, mas também é sinal de que nos propusemos a coisas maiores, há 11 anos ninguém o fazia. Ninguém tinha este atrevimento que este grupo teve. Se é ou não a última fase final de algumas delas, eu acho que a competência não tem bilhete de identidade. A decisão terá sempre de partir, claro, do selecionador que as convoca e delas, da vontade e do querer de continuarem no espaço internacional. Agora, muito orgulho, acima de tudo, da forma como elas se entregam. A forma como, mesmo quando as coisas não correm bem, a dedicação, a tristeza que elas sentem é da mesma dimensão da entrega que elas tiveram, porque não iriam estar tristes se não sentissem que deram tudo. E elas deram tudo. Houve momentos em que depois não fomos competentes por alguns motivos, mas na entrega, na vontade e no querer, acho que ninguém pode tocar na jogadora portuguesa neste Europeu.

O que faltou: Não nos faltou transpiração. Faltou-nos se calhar, em alguns momentos, inspiração.