Portugal-Bélgica. "Não vale a pena pensar na matemática se entramos em campo ansiosas"

Entrada forte, "grandes riscos" e foco apenas e só em ganhar, longe do que poderá acontecer no Itália-Espanha. É esta a receita dos treinadores Mónica Mendes e José Airosa, para o "tudo ou nada" de Portugal diante da Bélgica, na última jornada da fase de grupos do Euro 2025.

Primeiro, as contas do apuramento para os quartos de final: Portugal precisa de vencer as belgas e que as espanholas derrotem as italianas, e ainda esperar que, entre os dois jogos, se anule a desvantagem de seis golos (-5 para Portugal e +1 para Itália) para as transalpinas.

Em debate no "Olhá Bola, Maria", o podcast de futebol feminino da Renascença, a antiga internacional portuguesa Mónica Mendes salienta que "o importante é fazer tudo para conseguir um resultado positivo, que é vencer, porque não vale a pena estar a pensar em tudo o resto se Portugal não conseguir vencer o jogo contra a Bélgica".



"Portugal tem de entrar focado, com o objetivo claro de ir buscar os três pontos e fazer a melhor performance possível. Usar todos os pontos positivos que aconteceram contra a Itália, porque houve muita coisa positiva. Faltou sim essa objetividade, maior acerto no último terço, portanto é perceber o que é que falta para chegar mais vezes à baliza e para conseguir finalizar as ações. É acreditar que é possível", vinca.