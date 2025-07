Triste adeus. Portugal tinha de ganhar, mas perde com a Bélgica e fica em último no Euro 2025

RECORDE O FILME DO ENCONTRO

Portugal está fora do Euro 2025, depois de perder com a Bélgica, por 2-1, na última jornada do Grupo B, esta sexta-feira.

A equipa das quinas estava obrigada a vencer, de preferência de forma confortável, para sonhar com o apuramento para os quartos de final, mas nem empatar conseguiu. A isso, deve um início e um final desastrosos.

Como já vem sendo habitual, Portugal entrou mal em jogo e sofreu logo aos seis minutos, num ataque rápido finalizado por Tessa Wullaert.



A equipa das quinas tentou tomar as rédeas do jogo, contudo, nem perigo conseguia criar, na segunda parte. O regresso do intervalo, com Lúcia Alves a entrar para a defesa e Andreia Jacinto a integrar o meio-campo, formando dupla criadora com Kika Nazareth, fez toda a diferença.

Portugal assumiu o domínio da partida, roubava a bola em zonas altas, circulava no meio-campo da Bélgica, criava oportunidades. E falhava-as todas: Ana Capeta, Jacinto, Kika, Fátima Pinto, todas mostravam falta de pontaria. E ainda houve um golo anulado à Bélgica, devido a uma falta sobre Jacinto, mas depois apareceu Telma Encarnação.

A goleadora, que entrara aos 71 minutos, só precisou de uma ocasião. Passe de rotura de Kika a aproveitar a grande desmarcação de Telma e a número 23 rematou, de primeira, de pé esquerdo, para o empate.

Do outro jogo, chegavam notícias de reviravolta da Espanha e, em Sion, crescia a ânsia de partir para a vitória. E aí, a Bélgica teve mais cabeça.

Logo depois de Janice Cayman ter obrigado Patrícia Morais a uma grande defesa, houve golo belga numa grande confusão, que ainda assim acabou anulado. Porém, no minuto seguinte, valeu mesmo: erro de Carole Costa na saída, a Bélgica recuperou e atacou em cinco contra quatro e Patrícia defendeu o primeiro remate de Cayman, mas a bola regressou à avançada belga, que rematou de novo, desta vez para golo.

Contas feitas, Portugal, que tinha de vencer para sonhar chegar ao segundo lugar, termina o Grupo B em último, com um único ponto. Apura-se, com quatro a Itália, juntamente com a Espanha, que vence o grupo, com nove pontos. A Bélgica fica em terceiro, com três pontos.