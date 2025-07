Adeus de Portugal ao Euro 2025 pede "grande reflexão". "Por vezes é importante mudar"

"Daqui a quatro anos, está aqui para rebentar isto tudo" , afirmou Proença, em declarações captadas pela RTP, após a derrota de Portugal com a Bélgica, por 2-1, que ditou o afastamento do Europeu na Suíça.

Mónica Mendes considera que é tempo para uma "grande reflexão" sobre os últimos jogos, os últimos meses e os últimos anos da seleção feminina, depois de a equipa de Francisco Neto ter falhado o objetivo do apuramento para os quartos de final do Euro 2025.

Coordenação, apoios, saber correr

Foi um jogo em que Portugal entrou a perder, praticamente: sofreu um golo logo aos três minutos. A fragilidade defensiva foi visível durante a partida, com as jogadoras belgas a anteciparem-se frequentemente às portuguesas em todas as ações no meio-campo nacional.

Mónica Mendes foi defesa-central e fez carreira em clubes como 1.º de Dezembro e Sporting, em Portugal, DC United e Washington Spirit, dos Estados Unidos, Brescia e AC Milan, em Itália, Valerenga, na Noruega, e Servette, na Suíça, entre outros. Além disso, agora é treinadora.

Por isso, tem olho especialmente afiado para o que falhou no jogo da das quinas, a nível defensivo: "Falta sincronização das linhas, coordenação das jogadoras. Também tem a ver com a compreensão do espaço, saber onde tenho de me posicionar relativamente à bola, ao adversário e ao espaço onde estou. Aspetos táticos mas também técnicos, por exemplo, como se mete os apoios, onde temos de correr... Detalhes que no alto nível fazem toda a diferença."

"A Bélgica ganhou-nos no um contra um e nós não ganhámos no um contra um à Bélgica. Mesmo quando só estava uma jogadora da Bélgica e não tinha cobertura nas costas, ela estava bem posicionada, tinha o lance controlado, sabia para onde tinha de se orientar", acrescenta.

Ações "previsíveis" no ataque

Também no ataque, Portugal até pode ter tido mais bola, em especial no segundo tempo, mas a Bélgica foi "mais eficaz, muito mais perigosa".

"Portugal chegou mais vezes à baliza da Bélgica na segunda parte, mas não tivemos muitas situações de grande perigo. A Bélgica foi muito mais objetiva. Tivemos algumas situações dentro da área com passes a perfurar as linhas, foi aí que criámos mais dificuldades à Bélgica. Rematámos poucas vezes de fora da área e quando o fizemos não criámos grande perigo. Quase todos os centros foram pelo ar — as jogadoras belgas são altas, muito robustas, essas bolas eram fáceis para elas. Pouca ou nenhuma vez atacámos a linha final e metemos a bola cruzada no chão em diagonal para trás. Era tudo muito previsível", lamenta.