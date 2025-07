"Daqui a quatro anos está aqui para rebentar isto tudo". Proença garante Neto até ao Euro 2029

Pedro Proença garante que Francisco Neto será o selecionador nacional até ao próximo Europeu feminino, em 2029.

Em imagens difundidas pela RTP, após a eliminação de Portugal do Euro 2025, ouve-se o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a dizer ao treinador: "Atitude profissional, equipa profissional. Mister, daqui a quatro anos está aqui para rebentar isto tudo. (...) De coração."

Já ao microfone da televisão pública, Proença reforça o "ânimo" a Neto.

"Que daqui a quatro anos possamos ter um Francisco ainda mais motivado para fazer coisas boas, porque vamos dar muitas alegrias aos nossos imigrantes aos portugueses. Uma semana difícil para o futebol português, mas a resposta será muito positiva daqui a quatro anos", diz.

O presidente da FPF garante, ainda, maior investimento: "Faz parte de um processo de um investimento que a Federação vai fazer, com os clubes e com as associações. O futebol feminino merece esta confiança."



Portugal perdeu com a Bélgica, por 2-1, e despediu-se do Campeonato da Europa como último classificado do Grupo B, com apenas um ponto.