Liverpool tem mais um mural em homenagem a Diogo Jota

Fez a formação no Gondomar, despontou no Paços de (...)

O artista Paul Curtis lançou uma campanha online de angariação de fundos e recebeu doações de adeptos de vários clubes.

"Obviamente, muitos adeptos do Liverpool doaram, mas também fãs do Everton e do Manchester United, o que mostra o alcance do jogador [Diogo Jota] e o quão respeitado ele era", contou Curtis, à BBC.

Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram na madrugada de 3 de julho, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, em Espanha.

O internacional português jogava há cinco épocas no Liverpool, pelo qual conquistou uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do segundo escalão inglês com o Wolverhampton, numa carreira pontuada também pela conquista da Liga das Nações ao serviço da seleção das 'quinas' em 2019 e 2025.