Domingos Paciência vai ser o diretor da FPF para a seleção AA masculina

O antigo avançado Domingos Paciência vai ser o diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) responsável pela seleção AA masculina, anunciou esta quinta-feira o organismo, que promoveu ainda Óscar Tojo de coordenador para Diretor Técnico Nacional (DTN).

Nomeado coordenador técnico nacional no início de junho, o fisiologista especializado em alto sobe na estrutura federativa, para DTN, substituindo o ex-treinador de Sporting de Braga e Sporting, que "ascende a partir desta quinta-feira a responsável máximo pela ligação entre o presidente da FPF, Pedro Proença, e a seleção nacional AA".

"Uma aposta forte da direção da FPF, que visa preparar com todas as condições necessárias a participação de Portugal no Campeonato do Mundo de 2026, cuja qualificação começa já no mês de setembro e que exige um elemento em dedicação exclusiva", lê-se no referido comunicado.

A reorganização foi apresentada esta quinta-feira aos treinadores e elementos do staff das seleções nacionais de formação por Proença, que foi eleito a 14 de fevereiro, e pela secretária-geral, Helena Pires.

O também diretor Toni continua a partilhar o pelouro da seleção nacional com Domingos Paciência, tal como informou a FPF em 18 de março, com o antigo jogador e treinador do Benfica detendo ainda a tutela da Fundação FPF.

Segundo a FPF, "a nova estrutura técnica nacional tem como objetivo atualizar e adaptar toda a orgânica do futebol nacional à realidade atual".

"É um modelo que vai ao encontro da visão desta direção e do presidente, de unir todo o futebol. Temos duas áreas novas: o scouting e inteligência desportiva, para dar resposta às necessidades das equipas técnicas, tal como acontece nos clubes de topo. Queremos desenvolver o futebol de base com a proximidade com as associações distritais, os coordenadores técnicos e a criação de uma identidade técnica que vá de sul a norte, passando pelas ilhas", referiu Óscar Tojo, citado pela FPF.

O organismo apresenta como objetivos conseguir "valor acrescentado para as seleções nacionais, promovendo uma ligação mais coesa entre todos os níveis do futebol em Portugal".

"Estamos preparados para dar agora o passo em frente ao começar a comunicar com os clubes, preparar as intervenções das seleções nacionais nas várias vertentes, para dar resposta ao talento em Portugal", rematou Tojo.