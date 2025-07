Inglaterra vence Espanha nos penáltis e é bicampeã da Europa

A Inglaterra é bicampeã da Europa em futebol feminino. Tornou-se apenas a segunda seleção a fazer o bis (a primeira foi a Alemanha), ao derrotar a Espanha na final do Euro 2025 nas grandes penalidades.

As campeãs do mundo foram as primeiras a adiantar-se. Aos 25 minutos, Aitana Bonmatí trabalhou na direita e habilitou Ona Batlle, que cruzou para o segundo poste, onde apareceu Mariona Caldentey a cabecear para o golo.

Ao minuto 40, Lauren James teve de sair, devido a lesão, e entrou a "super suplente" da Inglaterra, Chloe Kelly. Ainda antes da hora de jogo, aos 57 minutos, a extrema do Arsenal voltou a justificar esse estatuto, ao tirar um cruzamento teleguiado da esquerda, para o primeiro poste, onde Alessia Russo ganhou nas alturas, para empatar de cabeça.

As inglesas ameaçaram a reviravolta, no entanto, a Espanha rapidamente voltou a tomar o controlo do encontro. Contudo, mostrou-se muito perdulária, em especial as recém-entradas Clàudia Pina, Vicky López e Salma Paralluelo. A "Roja" rematou 22 vezes, mas só cinco disparos - menos de um quarto - foram enquadrados com a baliza.

Chegaram, então, as grandes penalidades.

Beth Mead acertou, mas uma escorregadela, que a viu dar dois toques na bola, obrigou-a a repetir. À segunda, Cata Coll defendeu. Na resposta, Patri Guijarro adiantou a Espanha, com um remate ao centro.

Ao segundo pontapé da Inglaterra, Coll ficou muito perto de defender, mas o remate de Alex Greenwood entrou mesmo. Logo a seguir, Mariona, que tão poucas vezes falha, denunciou demasiado o remate e permitiu a defesa a Hannah Hampton. Ficava 1-1.

Niamh Charles enganou Coll com um remate forte e colocado. E de seguida, a duas vezes Bola de Ouro Aitana Bonmatí também permitiu a defesa a Hampton. 2-1 para a Inglaterra.

Porém, com oportunidade para fazer o 3-1, Leah Williamson também falhou. No pontapé seguinte, todavia, Salma Paralluelo rematou ao lado. Mantinha-se o 2-1 para a Inglaterra, que já só teria de converter o próximo penálti.

E quem apareceu para marcar? Chloe Kelly, a mulher dos grandes momentos, dos nervos de titânio. A número 18 pegou na bola e aproximou-se da grande área com um ar de confiança de quem sabia que ia acertar. E acertou mesmo: pontapé forte ao ângulo superior esquerdo, indefensável, e a Inglaterra sagrou-se bicampeã da Europa.

Depois do Euro 2022, em casa, as inglesas levam agora a taça de volta para Inglaterra. Com dois Campeonatos da Europa, iguala a Noruega na tabela. Contudo, as norueguesas não venceram de forma consecutiva. Bis, como o das "Lionesses", só a Alemanha, em duas ocasiões: 1989 e 1991 (a primeira como Alemanha Ocidental) e seis títulos seguidos de 1995 a 2013. As alemãs continuam, ainda assim, a ser as rainhas da Europa: têm um total de oito troféus.

Sarina Wiegman venceu o seu terceiro Europeu consecutivo, depois de 2017, com os Países Baixos, de que é originária, e de 2022, já com a Inglaterra.

