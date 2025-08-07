Menu
Em Destaque
Futebol Internacional

Portugal ultrapassado pela Finlândia no ranking FIFA do futebol feminino

07 ago, 2025 - 11:20 • Lusa

O ranking passou a ser liderado pela campeã mundial Espanha, que ultrapassou os Estados Unidos, e apesar de 'La Roja' ter sido batida na final do Europeu.

Portugal desceu para o 23.º lugar no ranking feminino da FIFA, depois de sair do Europeu de futebol com apenas um empate e duas derrotas nos três jogos da fase de grupos da competição.

Na classificação divulgada esta quinta-feira pelo organismo que tutela o futebol mundial, a seleção feminina lusa viu-se ultrapassada pela Finlândia (22.ª), que subiu quatro lugares após terminar o Europeu da Suíça com uma vitória, um empate e uma derrota.

O ranking passou a ser liderado pela campeã mundial Espanha, que ultrapassou os Estados Unidos, e apesar de 'La Roja' ter sido batida na final do Europeu pela Inglaterra (1-1, 3-1 nas grandes penalidades).

As inglesas, que revalidaram o título europeu, o terceiro conquistado pela selecionadora Sarina Wiegmann, dois com as 'leoas' e um com os Países Baixos, subiram da quinta para a quarta posição na hierarquia do futebol feminino mundial.

O pódio é formado por Espanha, Estados Unidos e Suécia (subiu três), seguidas de Inglaterra, Alemanha (desceu duas), França (subiu quatro), Brasil (desceu três), apesar da conquista da Copa América, Japão (desceu uma), Canadá (desceu uma) e Coreia do Sul (desceu uma).

O próximo ranking feminino da FIFA será divulgado em 11 de dezembro.

