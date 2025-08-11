Portugal começa defesa do título contra Itália, Bielorrússia e França

Portugal, atual campeão, vai iniciar a defesa do título da Superfinal da Liga Europeia de futebol de praia frente a Itália, que será a anfitriã, Bielorrússia e França, no Grupo A, ditou o sorteio hoje realizado.

A prova vai decorrer em Viareggio, de 9 a 14 de setembro, e terá ainda Espanha, Suíça, Ucrânia e Dinamarca no Grupo B.

Os dois primeiros classificados de cada agrupamento seguem para as meias-finais.

Igualmente em Viareggio e nas mesmas datas, a seleção feminina vai igualmente disputar o título europeu, tendo sido colocada no Grupo A com Polónia e Suíça.

Espanha, Ucrânia e Itália integram o outro grupo, com as duas melhores equipas de cada agrupamento a ficarem igualmente apuradas para as meias-finais.