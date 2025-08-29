Luís Freire. Queremos “ser campeões da Europa”

O treinador Luís Freire estreou-se, esta sexta-feira, nas convocatórias dos Sub-21. Em início de ciclo, há várias novidades nas escolhas, mas a ambição mantém-se.

Em causa o arranque da fase de apuramento para o Campeonato da Europa 2027. Os primeiros dois jogos vão ser contra Azerbaijão e Escócia.

O técnico deu conta do sentimento, estando “feliz e realizado” por estar ao serviço da seleção de esperanças.

“Senti o chamamento quando recebi o convite do presidente Pedro Proença. Tem sido uma experiência enriquecedora, muitos contactos com os treinadores das camadas jovens portuguesas. O mister Roberto Martínez também ajudou muito na minha integração. Senti-me acolhido e é um trabalho diário de muita observação e análise. Queremos trazer vitórias para os Sub-21 e continuar a alimentar a seleção A”, disse.

Freire não tem dúvidas: “A ambição é clara e queremos vencer todos os jogos. Sabemos que há um caminho que temos de percorrer. Temos de crescer ganhando, logo com jogos oficiais a abrir. Queremos estar no Europeu e ser campeões da Europa."

Nas escolhas há estreias: "O grupo sofreu uma natural transformação e temos uma geração que começa neste estágio. O Tiago [Gabriel] e o Fábio [Baldé] são dois jogadores que atuam num contexto competitivo muito alto, Serie A e Bundesliga. Para nós faz sentido eles começarem a fazer parte deste espaço."

Nota ainda para as presenças de Quenda e Mora, dois jogadores que já estiveram em contexto de seleção principal.

"Rodrigo Mora e Geovany Quenda estão comprometidos com Portugal e é esse o espírito com que vão encarar o regresso à seleção de sub-21, pois se chegaram tão alto é porque têm valor e têm a oportunidade de o mostrar, referiu.

Convocatória:

Guarda-redes: André Gomes (Alverca), Diogo Pinto (Estrela Amadora) e João Carvalho (Sp Braga);

Defesas: Diogo Travassos (Moreirense), Gabriel Brás (FC Porto), Gonçalo Oliveira (Benfica), João Muniz (Sporting), José Sampaio (Vizela), Leonardo Barroso (Chicago Fire), Tiago Gabriel (Lecce) e Tiago Parente (Estoril);

Médios: Dário Essugo (Chelsea), Diego Rodrigues (Sp Braga), Gustavo Sá (Famalicão), Mateus Fernandes (West Ham), Mathias de Amorim (Famalicão);

Avançados: Afonso Moreira (Olympique Lyonnais), Carlos Forbs (Club Brugge), Fábio Baldé (Hamburger), Geovany Quenda (Sporting), Gustavo Varela (Gil Vicente), Rodrigo Mora (FC Porto), Roger Fernandes (Sp Braga) e Vivaldo Semedo (Watford);