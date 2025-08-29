Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol feminino

UEFA confirma Portugal candidato a organizar Euro 2029

29 ago, 2025 - 16:05

São quatro as candidaturas oficializadas.

A+ / A-

A UEFA confirma a admissão de quatro candidaturas de Portugal, Alemanha, Polónia e Dinamarca/Suécia (processo conjunto) à organização do Campeonato da Europa feminino de futebol de 2029.

Os processos das quatro candidaturas foram apresentados pelas federações dos respetivos países e a UEFA recebeu também a confirmação da retirada da Itália da corrida a anfitriã do Euro2029 feminino.

O anúncio da candidatura escolhida será em 3 de dezembro, pelo Comité Executivo da UEFA, em Nyon, na Suíça. A última edição do Europeu feminino decorreu este ano na Suíça e teve como vencedor a Inglaterra, que revalidou o título.

Portugal, que justificou a sua candidatura com a experiência na organização de grandes eventos, foi anfitrião da final da Liga dos Campeões feminina, em Alvalade, e integra a organização conjunta do Mundial'2030 masculino com Espanha e Marrocos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?