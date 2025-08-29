UEFA confirma Portugal candidato a organizar Euro 2029

A UEFA confirma a admissão de quatro candidaturas de Portugal, Alemanha, Polónia e Dinamarca/Suécia (processo conjunto) à organização do Campeonato da Europa feminino de futebol de 2029.

Os processos das quatro candidaturas foram apresentados pelas federações dos respetivos países e a UEFA recebeu também a confirmação da retirada da Itália da corrida a anfitriã do Euro2029 feminino.

O anúncio da candidatura escolhida será em 3 de dezembro, pelo Comité Executivo da UEFA, em Nyon, na Suíça. A última edição do Europeu feminino decorreu este ano na Suíça e teve como vencedor a Inglaterra, que revalidou o título.

Portugal, que justificou a sua candidatura com a experiência na organização de grandes eventos, foi anfitrião da final da Liga dos Campeões feminina, em Alvalade, e integra a organização conjunta do Mundial'2030 masculino com Espanha e Marrocos.