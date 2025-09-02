Menu
Francisco Conceição treina à parte no arranque da operação rumo ao Mundial 2026

02 set, 2025 - 15:42 • Inês Braga Sampaio

O extremo, que se lesionou no último jogo da Juventus, foi o único jogador que não treinou às ordens de Roberto Martínez, no arranque da preparação para o Campeonato do Mundo.

A+ / A-

Francisco Conceição é a única baixa, esta terça-feira, no arranque da preparação da seleção nacional para os embates com Arménia e Hungria, a contar para o arranque do apuramento para o Mundial 2026.

O extremo, que se lesionou no último jogo com a Juventus, ficou a treinar à parte. Os restantes 22 jogadores da convocatória trabalharam às ordens de Roberto Martínez, no relvado da Cidade do Futebol.

Portugal prepara os jogos na Arménia e na Hungria, do Grupo F de qualificação para o Mundial. Encontros marcados para sábado, 6 de setembro, às 17h00, e para a próxima terça-feira, dia 9, às 19h45.

