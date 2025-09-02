Menu
Mundial 2026. Portugal começa a preparar o apuramento

02 set, 2025 - 07:16 • Lusa

Arménia e Hungria são os primeiros adversários.

A+ / A-

A seleção portuguesa começa, esta terça-feira, a preparar o arranque da fase de qualificação para o Mundial 2026 de futebol com o primeiro treino na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal tem uma sessão agendada para as 13h00, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. O treino marca o regresso ao trabalho da equipa do selecionador Roberto Martínez depois da morte de Diogo Jota, e também do seu irmão André Silva, na sequência de um acidente de viação, em 3 de julho.

Entre as novidades nas escolhas de Martínez, destaque para o regresso de João Cancelo, que falhou em junho a conquista da Liga das Nações devido a lesão.

Às 18h00, no Arena Portugal, também na Cidade do Futebol, o antigo avançado do Liverpool Diogo Jota vai ser homenageado, tal como Jorge Costa, antigo central, internacional português e jogador e dirigente do FC Porto, que faleceu a 5 de agosto, com 53 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

No Grupo F, Portugal vai arrancar o apuramento com uma dupla jornada fora, primeiro em Erevan, no sábado, frente à Arménia, e no dia 9 de setembro, em Budapeste, com a Hungria. A Irlanda completa o agrupamento.

O vencedor do grupo assegura um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções.

