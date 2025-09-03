Pedro Neto. “Vazio” de Diogo Jota, o “foco” na qualificação e a “sonho” da Champions

O extremo Pedro Neto falou, esta quarta-feira, na concentração da Seleção. Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, João Félix, os jogos do Chelsea na Liga dos Campeões foram temas abordados.

É a primeira vez que se encontram depois da morte de Jota.

"São dias difíceis, sentimos o vazio. Acima de tudo vamos usar essa força e raiva para conquistarmos aquilo que queremos conquistar. Sabemos que nos vai dar muita força.

João Félix

Toda a gente sabe a qualidade que tem, por opção teve as oportunidades que teve, esteve muito bem. Espero que se consiga afirmar outra vez. Se o deixarem jogar vai singrar outra vez.

Parte com que ambições?

"Estamos focados nestes jogos para nos qualificarmos e demonstrarmos que somos os melhores. Acho que mostrámos que somos os melhores com seriedade. Fazer melhor do que fiz e ver o que acontece. Acima de tudo, estar sempre focado no meu trabalho e em poder ajudar a equipa"

Com que expetativa parte?

"Espero que haja ainda melhores [épocas]. Acho que foi bem conseguida, de muita aprendizagem. Temos o sonho de ganhar o Mundial, já disse ao Enzo que é um sonho que também tenho. Trabalhar duro para alcançar esse objetivo".

Cristiano Ronaldo não esteve nas cerimónias fúnebres de Diogo Jota

"Não sou ninguém para julgar o nosso capitão. Certamente teve a sua razão. Terá de lhe perguntar. Não tenho qualquer tipo de comentário".

Jogador polivalente. Qual é a posição em que rendes mais? Chelsea apanhou Benfica no sorteio da Champions....

"Prefiro jogar a extremo direito, foi onde comecei a jogar. É onde gosto de jogar mais. Benfica? Já os apanhámos no Mundial de Clubes, é sempre um privilégio, são esses desafios que um jogador quer. Estou ansioso."

Pesadelo das lesões parece estar longe

"Com as experiências aprendi muito, conheci melhor o meu corpo. Tem a ver com a rotina de trabalho, tenho conseguido essa consistência".

Portugal chega como vencedor da Liga das Nações

"Acho que é uma boa pressão, as melhores seleções também se mostram nestes apuramentos. Estamos aqui para ganhar todos os jogos".

Vai estrear-se na Liga dos Campeões...

"É um sonho, um privilégio, vai ser a primeira oportunidade que vou ter. Estou focado na Seleção, mas estou 'looking foward' [ansioso], não sei qual é o termo em português (risos)".

Chelsea contratou muitos jogadores

"É sempre bom quando trazem jogadores com qualidade. Tento sempre fazer o meu melhor, se trabalhar contra mim próprio vou estar mais perto de jogar. As decisões ficam para o mister".