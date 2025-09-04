Menu
  • Bola Branca 18h20
  • 04 set, 2025
Sub-21

“Capitão” Mateus Fernandes, a “nova fase” e a “vontade de vencer”

04 set, 2025 - 16:40

A seleção de esperanças vai defrontar o Azerbaijão em Barcelos.

O médio Mateus Fernandes, agora no West Ham, faz a antevisão da partida da seleção Sub21 contra o Azerbaijão.

Primeiro estágio do novo ciclo

"É uma nova fase para muitos jogadores, para o staff, para a equipa. Queremos ganhar, impor a nossa identidade. A equipa tentou ajudar o staff, o staff tentou ajudar a equipa. Estamos muito motivados para representar a Seleção, é algo único na carreira".

Que ambição tem esta equipa?

"Posso revelar que sou um dos capitães, tenho uma nova responsabilidade que aceitei com muito agrado. É algo que tenho vindo a trabalhar, é importante termos líderes nas equipas, tentei sempre estar perto dos capitães ao longo do meu percurso porque são pessoas que tentam ajudar nas oscilações do grupo. A equipa é completamente diferente daquela que estava no ciclo de há dois anos, cabe à malta que está há mais tempo ajudar só mais novos".

Equipa animada para primeiro jogo?

"Claro que sim. Representar a Seleção é algo único, independentemente do escalão. É algo com que qualquer criança sonha. Para quem está lá fora é um momento para aproveitar melhor que está fora do campo, a comida, o falar português, é tudo mais sentido. Vamos ter um adversário agressivo, mas somos Portugal e acreditamos no que podemos fazer".

Azerbaijão?

"Tivemos casos destas seleções no passado, como a Bielorrússia e a Croácia, equipas com quem foi super difícil ganhar porque não tivemos a tal paciência. Sabemos os momentos em que podemos ser mais intensos e onde estão os buracos. Temos qualidade suficiente para encontrar esses espaços. Estamos confiantes e com muita vontade de vencer".

