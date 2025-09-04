Menu
  Bola Branca 18h14
  03 set, 2025
Diogo Dalot dispensado da seleção. Nuno Tavares chamado

04 set, 2025 - 09:07 • Inês Braga Sampaio

Troca de laterais, um direito por um esquerdo. Defesa da Lazio viaja esta quinta-feira para a Roménia, onde Portugal joga no sábado, no arranque do apuramento para o Mundial 2026.

Diogo Dalot foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional, devido a problemas físicos, anuncia a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta quinta-feira. Nuno Tavares substitui-o na lista de convocados.

Em comunicado no site oficial, a FPF explica que o lateral-direito do Manchester United, de 26 anos, "acusou desconforto muscular" e foi dispensado pela Unidade de Saúde e Performance.

Nuno Tavares, lateral-esquerdo da Lazio, de 25 anos, viaja esta quinta-feira de Roma para Erevan, capital da Roménia, onde se juntará à comitiva nacional, que prepara duelo com a seleção local.

Portugal inicia a qualificação para o Mundial 2026 diante da Arménia no sábado, às 17h00, no Estádio Republicano Vazgen Sargsyan. Encontro com relato e acompanhamento no site da Renascença, em rr.pt.

