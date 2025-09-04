Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 03 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Elevador da Glória. Minuto de silêncio no treino da seleção em homenagem às vítimas

04 set, 2025 - 10:45 • Inês Braga Sampaio

Vitinha endereçou, em conferência de imprensa, os pêsames da equipa aos familiares das vítimas do descarrilamento do Elevador da Glória, que fez 17 vítimas mortais.

A+ / A-

O treino da seleção nacional desta quinta-feira começou com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, que provocou 17 mortes na quarta-feira.

Diogo Dalot, entretanto dispensado dos trabalhos da equipa, por lesão — foi substituído na convocatória por Nuno Tavares, esteve presente no relvado. Cumpriu o minuto de silêncio com os restantes companheiros e com a equipa técnica e demais staff, antes de se retirar.

Cerca de uma hora antes, em conferência de imprensa, Vitinha endereçou os seus pêsames aos familiares das vítimas do acidente.

"Antes de mais, queria só lamentar a morte das pessoas ontem na tragédia em Lisboa e desejar toda a sorte do mundo aos familiares", afirmou o médio da seleção nacional e do Paris Saint-Germain.

FPF "associa-se à dor e consternação"

No site oficial, ainda na quarta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol deixou uma mensagem de condolências pelo ocorrido.

"A Federação Portuguesa de Futebol associa-se à dor e consternação provocadas pelo trágico acidente ocorrido em Lisboa, no Elevador da Glória. Os nossos pensamentos estão com os familiares das vítimas e com todos os afetados por esta tragédia", pode ler-se em comunicado.

O Elevador da Glória, ponto turístico da cidade de Lisboa, descarrilou por volta das 18h00 de quarta-feira. O acidente causou 17 mortos e 21 feridos. O Governo decretou um dia de luto nacional para esta quinta-feira.

[Notícia atualizada às 11h13 do dia 4 de setembro de 2025, com a nota de pesar da Federação Portuguesa de Futebol]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 03 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar