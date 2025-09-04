Elevador da Glória. Minuto de silêncio no treino da seleção em homenagem às vítimas

O treino da seleção nacional desta quinta-feira começou com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, que provocou 17 mortes na quarta-feira.

Diogo Dalot, entretanto dispensado dos trabalhos da equipa, por lesão — foi substituído na convocatória por Nuno Tavares —, esteve presente no relvado. Cumpriu o minuto de silêncio com os restantes companheiros e com a equipa técnica e demais staff, antes de se retirar.

Cerca de uma hora antes, em conferência de imprensa, Vitinha endereçou os seus pêsames aos familiares das vítimas do acidente.

"Antes de mais, queria só lamentar a morte das pessoas ontem na tragédia em Lisboa e desejar toda a sorte do mundo aos familiares", afirmou o médio da seleção nacional e do Paris Saint-Germain.

FPF "associa-se à dor e consternação"

No site oficial, ainda na quarta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol deixou uma mensagem de condolências pelo ocorrido.

"A Federação Portuguesa de Futebol associa-se à dor e consternação provocadas pelo trágico acidente ocorrido em Lisboa, no Elevador da Glória. Os nossos pensamentos estão com os familiares das vítimas e com todos os afetados por esta tragédia", pode ler-se em comunicado.

O Elevador da Glória, ponto turístico da cidade de Lisboa, descarrilou por volta das 18h00 de quarta-feira. O acidente causou 17 mortos e 21 feridos. O Governo decretou um dia de luto nacional para esta quinta-feira.

[Notícia atualizada às 11h13 do dia 4 de setembro de 2025, com a nota de pesar da Federação Portuguesa de Futebol]

