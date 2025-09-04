Luís Freire. “Estágio muito produtivo”

O novo selecionador Sub-21, Luís Freire, acredita que vai vencer o seu primeiro jogo no cargo, contra o Azerbaijão, em Barcelos.

Primeiro estágio como selecionador sub-21?

"Tem sido um estágio denso, em temos procurado passar as ideias de jogo, as ideias de grupo, construir a nossa forma de estar em campo. É um estágio muito produtivo, com total empenho dos jogadores. Em cada treino temos de tentar aprender ao máximo. Há uma motivação elevada de representar o país nesta competição. Há uma construção boa do grupo, estamos a ter boas conversas, as coisas estão a correr bem no dia a dia".

Azerbaijão

"O Azerbaijão costuma ser uma equipa com cinco defesas, que se apresenta num 5x4x1, com três jogadores rápidos na frente. É uma Seleção que nem sempre procura pressionar. Vamos ter de meter intensidade no jogo, vamos ter de meter qualidade, porque podem nem sempre vamos ter espaços. Temos de apresentar uma reação grande à perda, aumentar o ritmo do jogo. Estamos identificados, mas temos de pensar muito no que queremos ser no futuro. Queremos ganhar e construir coisas no futuro. Estamos muito focados em passar nas nossas ideias, em chegar ao jogo e ter um Portugal com as nossas ideias".

Equipa de Portugal

"Podemos jogar com as características dos nossos jogadores ao longo do percurso. Temos dois sistemas, podem ver um amanhã. É uma das vantagens que temos. Não vou revelar o que vou fazer, essa é uma das vantagens para o primeiro jogo, mas temos dois sistemas que vamos utilizar".

Inegociável para a Seleção

"O que é inegociável é sermos honestos, francos, termos um grande espírito de grupo. Só todos juntos é que podemos fazer alguma coisa. É inegociável procurar o máximo. Estou a gostar muito de trabalhar na perspetiva do treino".

Novo papel de selecionador

"Fui muito bem recebido na Seleção. O presidente deu-me todo o conforto para abraçar este projeto. Fui sempre bem recebido pelos clubes onde passei para ver os jogos e nas conversas com as pessoas. É um trabalho intenso. Temos de passar muitas coisas aos jogadores, a recetividade deles tem sido fantástica. A evolução está a ser muito positiva, vamos ver um Portugal com identidade e a crescer ao longo dos tempos. É um trabalho intenso este de passar em três ou quatro dias uma ideia, num clube temos mais tempo".

É especial representar o país

"É sempre especial representar o país, não é só a nós próprios. Na Seleção representamos o nosso país, os nossos valores. É um motivo de orgulho muito grande e vou dar o máximo para ajudar. Os ídolos são sempre os jogadores, estou cá para ajudá-los a serem as estrelas que podem levar Portugal mais longe".