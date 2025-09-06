Menu
  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Arménia 0-5 Portugal

Martinez. "É importante começar bem”

06 set, 2025 - 19:26

Técnico falou sobre a partida contra a Arménia, a atitude dos atletas e o que está a pensar para a Hungria.

A+ / A-

O selecionador Roberto Martinez estava contente com o resultado e a exibição de Portugal na Arménia.

A partida

"É importante começar bem, agarrar o jogo. A atitude foi exemplar, foi um controlo com bola. Depois do golo foi outro jogo, controlámos esse novo jogo com disciplina, continuámos a tentar marcar, em geral foi um desempenho completo".

Entrada perfeita?

"Foi porque não é fácil. Já disse que a preparação foi boa, a atitude dos jogadores, o trabalho durante estes dias. Agora precisamos de recuperar bem, a Hungria em casa vai ser mais um desafio".

Substituições

"É importante. Pouco a pouco tive a sensação de que durante o Europeu não tínhamos 20/22 jogadores em que todos tinham a informação, os conceitos táticos, aquilo que tentámos fazer. É importante, durante a Liga das Nações já tivemos um grupo maior de jogadores. É importante gerir o esforço, a carga. Fico muito satisfeito com a forma como correu, temos um ambiente de competitividade saudável".

Cristiano Ronaldo marcou ao minuto 21

"O Diogo Jota está connosco. Poder marcar no minuto 21 foi especial. Continuamos a caminhada".

Portugal abriu com uma goleada a caminhada de qualificação para o Mundial 2026. Na terça-feira vai defrontar a Hungria.

