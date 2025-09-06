Reação dos jogadores. “Vitória justíssima”

Os jogadores de Portugal consideram que a equipa das quinas fez “uma grande exibição” na Arménia.

Vitinha

“São passos firmes para a qualificação, estivemos muito bem durante o jogo todo. Foi uma exibição quase perfeita”

João Cancelo

“Fizemos todos uma grande exibição, a nível individual e coletivo, desde o início. O primeiro golo apareceu com naturalidade, porque estávamos a ser superiores e foi uma vitória justíssima”

João Neves

Foi um jogo duro que puxou muito por nós, a Arménia tem equipa boa, os níveis de agressividade deles são muito altos. Sabíamos que íamos jogar com uma equipa muito boa, muito dependente dos esquemas táticos e contra-ataques, mas conseguimos igualá-los nisso e, para mim, estamos a um nível acima, tanto coletivo como individual e, por isso, estaríamos sempre mais próximos da vitória”